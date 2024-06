Evento finale 'Disturbi alimentari e scuola: prevenzione, formazione e cura' a Palazzo Blu

L'associazione 'La vita oltre lo specchio' invita dirigenti e corpo docente delle scuole del territorio pisano di ogni ordine e grado a partecipare, venerdì 7 giugno, all’evento conclusivo 'Disturbi alimentari e scuola: prevenzione, formazione e cura' del progetto 'Fare Futuro 2.0' di prevenzione dei Disturbi Alimentari e Obesità che l'associazione ha svolto anche quest’anno presso le scuole primarie e secondarie del territorio pisano con il contributo di Fondazione Pisa.



L’evento si terrà presso Palazzo Blu dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e sarà un’occasione per trattare e avere un confronto sulle problematiche riguardanti il delicato tema dei disturbi alimentari in età giovanile e della prevenzione attraverso i progetti scolastici.

Interverranno i professionisti del settore, tra cui il dott. Giovanni Gravina, nostro referente scientifico; sarà, inoltre, un’occasione per gli alunni e gli insegnanti di contribuire all’evento con le loro riflessioni e testimonianze.

Durante l'evento verrà inoltre proiettato il video realizzato a seguito del laboratorio audiovideo fotografico di Cosma Ognissanti.

Per partecipare è sufficiente scrivere una mail a: lavitaoltrelospecchio@gmail.com