Evento finale giovani social per il volontariato

Giovedì 2 dicembre, ore 9 Circolo L’Alba, via delle Belle Torri n.8



Evento finale “Progetto Giovani Social per il Volontariato” Progetto realizzato a valere sul Bando I giovani per il volontariato 2020 del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.



Parteciperà l’Istituto Santoni di Pisa



Pranzo sociale alle 12 al Circolo L’Alba



Saranno garantite tutte le misure di sicurezza e le distanze in base alle ultime disposizione governative relative all’emergenza sanitaria attuale.