Appuntamento di quelli da non perdere domenica 1° maggio. Helituscany in partnership con Franckreporter vi invitano per una giornata all'insegna del divertimento e del volo nella splendida cornice dell'aviosuperficie di Pratello. Chiunque abbia il desiderio di provare le emozioni di un volo panoramico in elicottero, potrà dunque registrarsi e regalarsi uno sbalorditivo tour aereo sui cieli della campagna pisana sorvolando Castelfalfi e la sua splendida tenuta vinicola. Il pilota condurrà i visitatori ad una quota di circa 200 metri su un circuito panoramico della durata di poco meno di 10 minuti al di sopra dei 3200 ettari di bosco della tenuta di Pratello, per poi puntare sopra Castelfalfi e scoprire improvvisamente la bellezza degli scorci di questo magnifico borgo.



Il velivolo su cui salirete a bordo sarà un Airbus H-125 a turbina, certificato e dotato di 5 posti. I voli saranno effettuati a partire dalle ore 14:00 fino al tramonto. Per partecipare non è richiesta alcuna iscrizione, occorrerà solo esserci. Oltre ad essere la base logistica del velivolo, l'area di Pratello è in grado di offrire servizi igienici per tutti gli ospiti ed un ampio spazio verde nel quale potersi accomodare per qualche ora di relax in attesa del proprio turno o anche solo per assistere come spettatori alle operazioni di volo dell'elicottero.