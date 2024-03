'Evergreen' al ristorante La Sterpaia nel Parco di San Rossore

Il ristorante 'La Sterpaia', immerso nella suggestiva cornice del Parco San Rossore, si prepara a regalare ai suoi ospiti un’esperienza unica con la nuova serata Evergreen.



Situato in un incantevole ambiente naturale, il ristorante rappresenta un angolo di gusto e relax per tutti coloro che lo visitano, e ora si propone di offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e indimenticabile.

Giovedì 28 marzo, a partire dalle ore 20.00, ci sarà l'opportunità di gustare un’apericena dai sapori della nostra terra, accompagnata dal cocktail bar che saprà soddisfare ogni desiderio di festa.



L’ingresso per questa serata di puro divertimento è di 20,00 € e include l’accesso al ricco buffet disponibile dalle ore 20.00 alle ore 22.00, oltre a una drink card per esplorare l'offerta cocktail bar.