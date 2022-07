Fabrizio Bentivoglio a Ponsacco per i concerti nella Repubblica

Il teatro esce fuori dal suo consueto spazio scenico e trova un nuovo luogo dove farsi verbo, musica ed emozione. Martedì 12 luglio piazza della Repubblica, il cuore di Ponsacco, si trasformerà in un palcoscenico per accogliere il grande interprete del teatro e del cinema italiano Fabrizio Bentivoglio. Un nome che ha bisogno di poche presentazioni. Vanta nella sua carriera un passato da musicista e cantante e decine e decine di titoli di film. Ironici, drammatici, divertenti o riflessivi i suoi personaggi hanno incarnato i più svariati animi umani. Ha lavorato con i più grandi registi da Salvatores a Placido, dai fratelli Taviani a Bellocchio e poi Muccino, Rubini, Sorrentino, Bentivoglio, Avati e tantissimi altri.

Per la prima volta a Ponsacco Bentivoglio porterà uno spettacolo particolare dove la musica e l’arte della recitazione si fondono insieme per restituire al pubblico la figura e il pensiero di Ennio Flaiano attraverso la lettura di estratti da 'La solitudine del satiro', raccolta postuma di articoli di giornali, scritti, appunti di vita e di viaggio. Un intellettuale che ha saputo raccontare l’Italia e gli Italiani dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni del boom economico. I suoi motti, che ancora oggi punteggiano i social network come gli articoli di giornale, hanno decostruito meticolosamente la società italiana di quel periodo, per raffigurarne con intento satirico i (molti) vizi e le (poche) virtù. Scomparso prematuramente, non ebbe modo di trasportare oltre la propria statura di laico moralista, oggi citata sì ma poco nota, anche perché di quel tipo di intellettuale si sono perse le tracce al giorno d’oggi.



Sul palco Fabrizio Bentivoglio sarà insieme a Ferruccio Spinetti, nome noto del panorama musicale,

contrabbassista degli Avion Travel fino al 2006 e del duo Musica Nuda con Petra Magoni.