FADIA - Presentazione libro di Santo Gioffrè

Mercoledì 14 Giugno ore 17.00



Saluti del direttore Daniele Cianchi

Moderatore Michele Feo



Interventi:

Rocco Nicola FEO

Enrico BRUNI CAGIANELLI

Vito PORTAGNUOLO

Conclusioni e ringraziamenti dell’autore

SANTO GIOFFRE’



L’ultima fatica letteraria del medico scrittore calabrese apre scenari di profonda riflessione sui rapporti tra Oriente e Occidente, tra spiritualità e materialismo. E soprattutto diventa viatico alla riflessione individuale.

La microstoria e la macrostoria si intersecano portando il lettore a rispolverare l’immaginario di due civiltà che si incontrano e si riscoprono affini.

Al centro della narrazione, una vicenda umana ed esistenziale , una profonda storia d’amore a sottolineare come l’amore sia motore imprescindibile nella nostra esistenza.

Descrizione:

Andrea Bisi è esanime sul lettino della sala di emodinamica del Policlinico dove lavora.

Prima di spegnersi, la sua mente ha un sussulto e inizia a vagare in un mondo tragico e immaginifico.

Poi d'improvviso, sotto le scosse del defibrillatore, ritorna in vita. Sconvolto da ciò che gli è accaduto, precipita in una profonda crisi esistenziale e cerca rifugio nella memoria: ritrova la madre brutalizzata da un padrone violento; rivede il suo mentore, il professor Neri; la storia di passione tra la principessa Maria Spinelli e il compositore Giovanbattista Pergolesi; Boulos Yazigi, arcivescovo ortodosso di Aleppo, e Fadia, la bellissima novizia cattolica della quale si è innamorato.

Nel tentativo di recuperare l'amore e il suo equilibrio, ritorna in una Siria distrutta dalla guerra.



Ma riuscirà a trovare Fadia?