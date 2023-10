Famu, la giornata nazionale delle famiglie al museo al Museo di storia naturale dell'università di Pisa (Calci)

In occasione di FAMU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 8 ottobre 2023 il Museo propone un percorso multisensoriale per famiglie usando il tatto, l’udito e la vista per scoprire gli aspetti più curiosi del mondo animale.

Il tema di quest’anno è: Apriti Museo! Un progetto che persegue gli obiettivi e tratta la tematica dell’accessibilità e dell’inclusione museale.

Le famiglie saranno dotate di un kit-gioco per svolgere un percorso di vari giochi-enigmi ed attività con educatori per sperimentare la conoscenza attraverso i sensi con la partecipazione di tutti.



Informazioni:

FAMU si svolgerà dalle 15,00 alle 18,00 (durata del gioco circa 1 ora e 30 minuti) con orario di partenza a scelta delle famiglie e ultimo ingresso alle ore 16,30.

La partecipazione è aperta a tutti ed è consigliata a famiglie con bambini di età 5-12 anni, fino a esaurimento dei kit-gioco disponibili.



Costo dell’iniziativa: 6 € a persona incluso il biglietto di ingresso (sia adulti che bambini sopra i 3 anni) + 3 € per ogni kit-gioco.