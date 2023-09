Fancy Women Bike Ride a Pisa

17 settembre 2023



FANCY WOMEN BIKE RIDE

La pedalata più bella e colorata del mondo cresce e continua a espandersi



La pedalata più bella e colorata del mondo torna a Pisa.



La Fancy Women Bike Ride giunge alla terza edizione in Toscana, mentre il movimento internazionale compie 11 anni.



L'appuntamento è per domenica 17 settembre ore 17:00, Piazza Vittorio Emanuele II, evento inserito nella Settimana Europea della Mobilità. Le donne di tutta Italia, da Bari, a Bassano del Grappa, Brescia, Cuneo, Genova, Lecce, Padova, Pordenone, Roma, Rovigo, Quartu Sant’Elena, Siracusa, Trento, Treviso, Vicenza, parteciperanno alla pedalata fancy, cioè fantasiosa, colorata, e gioiosa. L’evento si terrà contemporaneamente in quasi 200 città nel resto del mondo.



La Fancy Women Bike Ride è un evento ludico che diventa occasione per le donne di chiedere visibilità sulle strade, nella società e nella vita. La richiesta di spazi sicuri per muoversi in città in modo sostenibile è il punto chiave del movimento che vuole promuovere la bicicletta a formidabile mezzo di trasporto. Più donne vanno in bici, più donne saranno incoraggiate a farlo.



Nata a Izmir in Turchia nel 2013 da un gruppo di amiche, la Fancy Women Bike Ride ha contagiato in pochi anni quasi 200 città solamente attraverso il passaparola di donne che hanno deciso di portare il movimento nella propria città. Le ideatrici, Sema Gur e Pinar Pinzuti, sono anche state premiate dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2022, per l’iniziativa, che è stata valutata tra i migliori progetti di incentivazione all’uso della bicicletta. Inoltre è anche stata riconosciuta e premiata dal Ministero dell'Ambiente tedesco come buona pratica per la "Parità di genere nella mobilità".



Da Washington a Baku, passando per Amsterdam, Berlino, Parigi, Edimburgo, Istanbul e anche Pisa, il 17 settembre la Fancy Women Bike Ride porterà tante donne in strada per pedalare assieme su un percorso breve e alla portata di tutte che dal centro arriverà fino al Ponte ciclabile di Riglione, per puntualizzare l’importanza del collegamento infrastrutturale tra la città e la sua provincia, un punto d’inizio della ciclopista dell’Arno che in futuro collegherà in sicurezza le due città di Pisa e di Firenze.



Le regole sono le stesse per tutte le città:



Vestirsi in modo colorato, esagerato e fantasioso;

Decorare la propria bicicletta;

Posare davanti ai fotografi;

Salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata



Ma queste sono non-regole: ognuna venga come si sente meglio.

La partecipazione è libera, gratuita e senza registrazione.



Se non avete la vostra bici, la potete noleggiare ad un prezzo convenzionato di €7 da Smile&Ride. Chiamate per prenotare al +393755617631.





INFO

17 settembre 2023

Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, ore 17:00

L'evento è inserito nel calendario ufficiale della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile coordinata dal Comune di Pisa e di San Giuliano Terme con il loro Patrocinio.