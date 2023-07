San Rossore, a Villa Giraffa lo spettacolo "Il fantasmaganzo'

Venerdì 28 luglio alle 18.30 al giardino di Villa Giraffa a San Rossore appuntamento con 'Il fantasmaganzo', le marionette per grandi e piccini dell'associazione culturale Il Gabbiano. Tra storia e ironia, tra scienza e freddure, gli strani animali protagonisti diventano portatori di un messaggio di speranza ambientale. Lo spettacolo è lanciato in anteprima in questa occasione, i burattini sono realizzati con materiali naturali e di recupero.



Durante gli eventi sono visitabili le mostre artistiche 'Le edicole della memoria' del pittore Cesare Borsacchi, 'Una giraffa e i suoi amici' di Stefano Pilato ed un estratto dell'esposizione 'Un cuore verde' con le opere degli studenti del liceo artistico Russoli. ViviParco, possibile grazie ai contributi della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda. La location principale degli eventi, a ingresso gratuito, è il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove, a pochi passi dall’attracco del battello dell’Arno e dove passerà la ciclopista tirrenica prima di incrociarsi con la ciclopista dell’Arno. Un posto chiave per il futuro della mobilità green del Parco, un luogo da conoscere e scoprire.

Info

Prenotazione consigliata, informazioni sul sito www.parcosanrossore.org