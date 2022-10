Visita guidata con intervento teatralizzato e cena: 'Fantasmi in villa'

Itinerario alla ricerca del fantasma di Teresa Scolastica e di un uomo che ispirò Mary Shelley nella creazione di Frankenstein. Dopo il successo degli ultimi sei anni torna Fantasmi in Villa nella splendida cornice della Villa di Corliano. In collaborazione con Andrea Valtriani, autore del libro Fantasmi a Pisa che ci racconterà la sua esperienza di Ghost Hunter e… beh, non sveliamo altro.

Ore 19.30 Incontro in Villa

Ore 19.45 Inizio cena

Ore 21.15 Visita guidata teatralizzata (durata circa due ore)

Dove: Villa di Corliano, via Statale Abetone, 50, San Giuliano Terme

Quanto: € 40,00 (include visita guidata, ingresso alla villa di Corliano e cena presso l’Osteria dell’Ussero)

Quando: Venerdì 7 ottobre 2022



Si consigliano scarpe comode

Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com (specificando un numero di cellulare di rif. e se desiderate un menù di carne, pesce, o vegetariano)



Per una prenotazione superiore a 4 persone è gradito il bonifico anticipato.

Il pagamento può essere anche effettuato al momento in contanti o POS