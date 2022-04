'Fantastica': spettacolo per bambini a partire dai 3 anni

Spettacolo al Proscaenium - Teatro Ariston di San Giuliano Terme. Un viaggio nel mondo del fantastico, del senso, del non-senso, nell’invenzione del linguaggio, del suono, del segno, un continuo esperimento. Un viaggio in su e in giù, un viaggio su per giù, un viaggio sempre più. Un mondo di creazioni, di errori, di invenzioni “perché sbagliando, per prova, da una storia vecchia se ne può fare una nuova”. Alcune fantasie si assomigliano, altre bisbigliano, altre ci assomigliano.

Nel fantasticare ci sveliamo, ci nascondiamo, ci sorprendiamo, ci emozioniamo e soprattutto ci incontriamo.

In scena una bizzarra creatura in continua metamorfosi appare e scompare dalla sua piccola casa-quinta variopinta. Si perde, si ritrova, si riperde. E’ curiosa, lunatica, poetica, fragile, magica, diversa. Il suo nome è Fantastica e dal niente, tra incanto e realtà, costruisce, inventa e scopre strane cose.

Un cappotto che cammina, un cappello che diventa l’albero dei perché, un altro che serve il the con i biscotti, una città fantastica in miniatura, un mare pieno di barchette colorate. Fantastica gioca e giocando scopre, tenta l'immaginazione, si tuffa nel mondo con stupore e le accadono meraviglie. Il cammino del fantasticare si percorre così, con lo stupore, quando dal niente può nascere tutto, quando dal semplice nasce l'immenso.

Un omaggio a Gianni Rodari, un grande maestro e inventore, che sempre ci incanta con l’arte antica di dire parole, tentare, riprovare, capire cose nuove.

Info e prenotazione biglietti +39 3792681856