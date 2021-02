Proprio adesso che la pandemia ci impedisce di frequentare con regolarità scuole e musei, diventa essenziale interrogarci sul significato di queste istituzioni e sull’importanza dei loro spazi fisici. Nasce da queste considerazioni il ciclo di incontri in streaming sul canale YouTube Video Sma Unipi che il Sistema Museale di Ateneo propone alle scuole superiori, con l’obiettivo di spiegare che cosa è un museo, che cosa rappresenta, quale parte della nostra identità conserva per noi e come possa essere nel futuro.

Il primo incontro, in programma lunedì 1° marzo alle 15, si intitola “Fare museo, anche a scuola”, e prevede il collegamento da Milano con la dottoressa Laura Ronzon, direttrice delle Collezioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” e con la professoressa Elena Servida e alcuni studenti del Liceo Scientifico Statale Vittorio Veneto, che illustreranno il progetto di musealizzazione delle collezioni scolastiche al quale stanno collaborando.

I successivi appuntamenti riguarderanno i musei dell’Università di Pisa, ognuno raccontato attraverso un peculiare punto di vista: la diversità vegetale per l’Orto e Museo Botanico (2 marzo), lo scheletro animale per il Museo Anatomico Veterinario (3 marzo), le tecniche di incisione (4 marzo) per il Museo della Grafica, gli strumenti della fisica (5 marzo) per il Museo degli Strumenti di Fisica, le figure degli anatomisti Vesalio e Colombo per il Museo di Anatomia Umana (8 marzo), la storia del calcolo (9 marzo) per il Museo degli Strumenti per il Calcolo, la bellezza eroica e scandalosa dell’arte greca (10 marzo) per la Gipsoteca di Arte Antica, lo studio delle mummie tra archeologia, antropologia e paleontologia (11 marzo) per il Museo di Anatomia Patologica e la salute e bellezza (12 marzo) per le Collezioni Egittologiche.

Il ciclo si chiuderà con la lezione finale (15 marzo) del direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, su rivoluzione digitale e umanesimo.