'Farfalle' - Spettacolo per bambini alla Città del Teatro di Cascina

Alla Città del Teatro domenica 29 gennaio alle ore 17 arriva 'Farfalle. Storie di trasformazioni' di e con Otto Marco Mercante, per la regia di Tonio De Nitto e le musiche di Leone Marco Bartolo.



'Farfalle' è uno spettacolo composto da tre fiabe surreali, divertenti e toccanti che hanno come tema principale la trasformazione e che usano la farfalla come metafora dei mutamenti della vita.

Le storie affrontano ognuna un cambiamento che è presente nella vita di ogni persona.



'Storia del Primo…' affronta la crescita del bambino e della sua necessità di identificazione con il mondo circostante.

'Il Gigante e la Farfallina' parla invece della trasformazione adolescenziale e del rapporto con i genitori durante questa fase della vita.

'La Farfalla troppo bella' tratta del mutamento dall’età adulta a quella della vecchiaia e della caducità della bellezza.



Le fiabe sono sempre un mezzo per metterci in contatto con verità più profonde e quindi per cercare comprendere il mondo attorno a noi tramite una narrazione simbolica e di archetipi che insegni in modo non solo razionale ma che faccia apprendere all’individuo considerato nella sua integrità: conscio e inconscio, pensiero razionale e pensiero emotivo.



Spettacolo vincitore del Premio N Uovo Teatro 2021, premio assegnato dalla giuria dei bambini.



DOMENICA 29 GENNAIO ORE 17

teatro di narrazione

dai 6 anni

durata 55 ‘

sala piccola



Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita presso il teatro lun-ven 10 - 14, merc 10 - 14 e 17 - 19, sab 10 – 13

Online su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana elenco su boxofficetoscana.it

Il giorno di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 16

Info biglietteria@lacittadelteatro.it tel. 050/744400 - 345/8212494



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina | Pisa