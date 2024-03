‘Le favole di Peter Pan’ del progetto ‘Leggo per legittima difesa’ a Terricciola

Secondo appuntamento del mese di marzo con l’iniziativa gratuita 'Le Favole di Peter Pan' domenica 10 Marzo alle ore 11 presso la Biblioteca di Morrona (Via dei Lecci 16).



L’invito è rivolto a tutti i bambini e le bambine, che potranno trascorrere una mattinata insieme a Peter Pan e i suoi aiutanti, pronti a raccontare favole e storie per sognare con la fantasia.



'Le Favole di Peter Pan' fanno parte di Leggo per Legittima Difesa, progetto del Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana.



Ai fini organizzativi è obbligatoria la prenotazione al 351.5944009 (Anche Whatsapp).

Per informazioni: leggoperlegittimadifesa.it/