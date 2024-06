Fdm2024 - La musica immagina il futuro

Anche quest’anno la Società Filarmonica Pisana aderisce con orgoglio, in rappresentanza della città di Pisa, alla Festa Europea della Musica, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturalie dall’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), con un concerto dal titolo "La Musica Immagina il Futuro" che avrà luogo Venerdì 21 giugno alle ore 21:00, presso la Cavea del Centro SMS sul Viale delle Piagge a Pisa.



La Festa Europea della Musica (FDM2024), che ormai da trent’anni coinvolge le realtà musicali di ciascuna nazione europea nella sera del solstizio d’estate (21 giugno), è la festa di tutte le musiche e di tutti i musicisti. La Festa regala centinaia di concerti gratuiti di tutti i generi musicali, in centro e in periferia, per rispondere a un ideale democratico di manifestazione popolare aperta a tutti.



Il titolo della 30-esima edizione della Festa Europea della musica è "La prima orchestra Siamo noi" dedicata alle bande musicali che svolgono un ruolo centrale nella formazione e nella promozione della cultura musicale e la Filarmonica Pisana non poteva non partecipare con la sua banda, una delle più antiche d’Europa.



Il tema del concerto "La Musica immagina il Futuro" è dedicato alle colonne sonore di films e serie tv che hanno immaginato il futuro. Ascolterete le colonne sonore di Star Wars, Mars Attacks, Independence Day, Blade Runner, Star Trek, e molti altri, in un viaggio intergalattico che parte dalle pietre miliari degli anni ’60/’70 e arriva fino ad oggi.



Ad impreziosire la serata ci saranno la soprano Ilaria Casai e, per tutti gli appassionati di Star Wars, i cosplayers dell'EMPISA Star Wars fan club, reduci dal meraviglioso Star Events di Maggio.



Come ogni anno ad aprire il concerto sarà l'Orchestra della Scuola di Musica formata dagli allievi della scuola e dai docenti delle classi di strumento preparati e diretti dal M° Francesco Saviozzi.



A seguire l’Orchestra di Fiati o per meglio dire la Banda della Filarmonica Pisana che quest'anno sarà protagonista nella seconda parte del concerto, sotto la direzione del Maestro Paolo Carosi, che per l’occasione ha scritto molti degli arrangiamenti della serata.



Presenta la serata Chiara prosperini.



L'ingresso è Libero in stile festa della Musica e non occorre prenotare.





Si ringrazia l'ANBIMA Pisa, l'ACT Cori della Toscana e per il sostegno la Fondazione Pisa.