'Felicità', romanzo sul patriarcato di Gianni Contarino: la presentazione a Marina di Pisa

Marina di Pisa. Appuntamento venerdì 24 novembre alle 18 presso la libreria Civico 14, in Via Maiorca 14/b, per la presentazione di 'Felicità', nuovo romanzo di Gianni Contarino pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti (collana Voci, pp. 328, euro 18). L’evento, organizzato da FIDAPA avrà come relatrice l’avvocato Lucia A. Vergine, presidente della sezione di Pisa.



Una donna, il padre e gli effetti disastrosi del patriarcato.

La storia di una deriva fra tragico, comico e grottesco, che affronta un tema sociale. Per chi vuole riflettere e per chi vuole divertirsi.





Del 2021 è il suo romanzo d’esordio Punto Zero (Scatole Parlanti). Felicità è la sua seconda pubblicazione.