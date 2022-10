Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone - Spettacolo per bambini

Alla Città del Teatro domenica 16 ottobre alle 17.00 sarà in scena lo spettacolo per bambini dai 3 anni: 'Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone', la storia del toro che preferì il profumo dei fiori alla violenza della corrida.



«C'era una volta in Spagna un piccolo toro che si chiamava Ferdinando. Tutti gli altri piccoli tori dell’allevamento correvano, saltavano e si prendevano a testate; ma Ferdinando no. Lui aveva il suo posticino prediletto sotto una quercia, dove si accucciava tranquillamente all'ombra ad annusare i fiori.

Con il passar degli anni Ferdinando divenne molto grosso e molto forte.

Un giorno un perfido calabrone, emissario del torero più famoso di Spagna, venne alla fattoria a scegliere i tori più grossi, veloci e feroci per la corrida. Ferdinando sapeva che non l'avrebbero scelto e non gl'importava; così tornò a sedersi sotto il suo albero ma il calabrone lo punse e allora lui, suo malgrado, cominciò a correre sbuffando e muggendo come impazzito. Tutti pensarono che fosse il più feroce toro che mai fosse nato e lo fecero portare via, per il combattimento con il torero nella Plaza de Toros.

Il giorno del combattimento ci fu grande festa, la parata, i banderilleros con i loro punteruoli aguzzi per punzecchiare, i picadores con le lunghe lance da conficcare nel toro per farlo arrabbiare ancora di più, poi arrivò il matador, il più famoso di Spagna, con una cappa rossa e la spada, per infilzare il toro dopo tutti gli altri. Ferdinando era spaventato ma quando dagli spalti gli venne lanciato un mazzo di fiori…

Pubblicata nel 1936, la favola di Ferdinando suonò a molti come una nemmeno troppo velata metafora pacifista. Un messaggio potente, che contrapponeva in modo ironico e paradossale l'umanità del toro e la bestialità della guerra.»



teatro d’attore, oggetti e pupazzi

dai 3 ai 7 anni

durata 50’

sala piccola



Biglietti da 5 a 7,50€+dp

prevendita:

- presso la biglietteria del teatro: dal lunedì al venerdì ore 10-14, il mercoledì ore 10-14 e 17-19, il sabato ore 10-13

- circuito ticketone e on line



info 050744400 - 3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina - Pisa