Ferragosto al Bagno Calypso a Tirrenia

Giornata all'insegna del divertimento al Bagno Calypso di Tirrenia nella giornata di sabato 15 agosto. La famiglia Bianchi capitanata dal mitico Carlo Alberto, storico personaggio di Marina di Pisa e proprietario dello stabilimento balneare, ha organizzato una giornata tutta da vivere con la famiglia a cura dei figli Valentina e Yuri che gestiscono rispettivamente ristorante e spiaggia.

A partire dalla mattinata Maramel personal trainer che sarà protagonista di animazione e acqua fitness in mare e farà divertire tutte le persone sulla spiaggia con balli latino americani. Dalle ore 11 acqua fitness a ritmo latino in acqua per tutte le età e nel pomeriggio animazione a ritmo caraibico.

Dalle ore 18.30 intrattenimento musicale con karaoke, mentre a partire dalle ore 20 sarà possibile prenotare la cena con menù alla carta oppure prenotare la cena da asporto in spiaggia visto che da questa stagione ogni ombrellone al Calypso ha in dotazione un tavolino. Dalle ore 21 musica sotto le stelle con la splendida voce di Martina Niccolai che ha partecipato alla finale di 'X Factor' e a Striscia la Notizia e il cantante Antonio Bagnoli.

Per info e prenotazioni 050.32434 oppure 348.3642128