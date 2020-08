Spiaggiata e concerto di Ferragosto al Bagno degli Americani

Anche in quest'estate molto particolare non può mancare la tradizionale spiaggiata di Ferragosto al Bagno degli Americani.

Appuntamento al numero 8 di viale del Tirreno a Tirrenia per le 20 di venerdì 14 agosto: per cominciare verranno serviti ottimi panini al cacciucco, alle seppie e vegetariani, mentre il ristorante sarà come sempre aperto e operativo col menu a base di pesce e molto altro.

Alle 22, spazio al gruppo pisano degli Shocks!, che tornerà al Bam la notte di Ferragosto dopo il grande successo dello scorso anno e saranno formati da Riccardo Pratesi (voce, chitarra ritmica, birra), Riccardo Alderigi (chitarra solista un po' scordata, cori), Piergiorgio Spezia (chitarra basso molto vintage) e Marco Di Lupo (batteria artistica pestona, cori).

A seguire, dj set con Andrea Pilloni.

A mezzanotte è in programma la classica spaghettata aglio, olio e peperoncino a cura del ristorante del Bam.

Non si potranno accendere falò né utilizzare tende per la nottata in spiaggia, mentre in spiaggia ci sarà personale addetto alla verifica del rispetto del distanziamento fisico. Non è necessaria la prenotazione né per l'ingresso né per la cena.

Ma non finisce qui. Sabato 15 agosto, alle 22, spazio al concerto de La Bionda Cumbiera.

Appuntamento al Bam, quindi, con l'ormai noto sestetto italoargentino, nato per celebrare la musica e la danza, dedicandosi in particolare a uno dei generi più rappresentativi del sincretismo culturale dell’America di lingua spagnola. Dopo aver dato vita a infinite varianti in tutto il Sudamerica, infatti, il ritmo inconfondibile della cumbia ha conquistato ormai i palchi e i dj set di tutto il mondo, affiancando alle produzioni recenti un doveroso revival dei padri fondatori del genere. Ed è proprio dai padri della cumbia psichedelica amazzonica, i peruviani Wemblers, che i sei musicisti hanno imparato la lezione forse più importante: “da noi non ci sono concerti: ci sono bailes”. Date le premesse, sarà difficile resistere al ritmo del sestetto, che affianca alla bionda ballerina ben quattro colonne portanti dei SuRealistas, mescolando elettrico e acustico, percussioni ed elettronica, Ande, Amazzonia e due voci da Buenos Aires. La loro composizione: Sara Capanna - guiro y baile

Jeremías Cornejo - voce, chitarra

Joaquin Cornejo - voce, elettronica

Rita Cottardo – violino

Gianni Valenti - sax

Simone Padovani - batteria e percussioni

Francesco Mariotti - basso "Quest'anno proponiamo un Ferragosto in due tempi - commentano i gestori del Bagno degli Americani - la spiaggiata e gli eventi correlati saranno possibili e in sicurezza se tutti facciamo la nostra parte. Stiamo vivendo un'estate molto particolare che ci responsabilizza e che ci permette comunque, con qualche accorgimento, di divertirci come sempre. Anche a Ferragosto".