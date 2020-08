Il weekend di Ferragosto a Eliopoli inizia venerdi 14 agosto alle ore 22 quando sul palco di Eliopoli Summer si terrà il Talk show Venerdi da star dedicato ai Talenti.

GIANFRANCO BUTINAR, noto imitatore, regalerà tante risate al pubblico. Accanto a lui tre magnifici cantanti talentuosi, giovani e in ascesa: MANUELA ZERO, cantant finalista di Sanremo giovani 2018, ha fatto parte del cast di Domenica In 2016 e attrice in Romanzo criminale, Un Posto al sole e in film con Pieraccioni; MARCO MARTINELLI , pisano e cantante di grande talento; ERICA VOLPI, cantante e partecipante ai casting di Amici 2017.

Conduce Massimo Marini e la serata, come sempre, sarà gratuita.

Sabato 15 agosto alle ore 22, invece, in programma un concerto di musica dal vivo.

Sul Palco di Eliopoli sale il gruppo dei J27 di Pisa che effettueranno un Tributo alla musica internazionale Ballads degli anni 80 e 90: Aerosmith, Gun’s n roses, Duran Duran, George Michael, Bon Jovi, Bangles e tanti altri per una serata di musica universale.

La voce del gruppo è Marco Biuller, alle chitarre Mauro Giusti e Alex Sabadini, al basso Valerio Sereni e alla batteria Simone Busatti Bei.