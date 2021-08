Il Ferragosto al Bagno degli Americani

Dopo lo stop dello scorso anno, torna l'evento di Ferragosto al Bagno degli Americani di Tirrenia e lo farà nel rispetto delle regole anti Covid-19. Musica, dj set, cena al ristorante e il grande ritorno della spaghettata di mezzanotte (con frittura) sono gli ingredienti della festa in programma sabato 14 agosto a partire dalle 20. Il ristorante, come sempre aperto e operativo, proporrà primi e secondi di mare, frittura di pesce, panini, hamburger, patatine fritte. A seguire, il concerto del gruppo 'The Shocks!', lo sperimentato quartetto pisano specializzato in rock and roll anni Sessanta suonato ad alto volume. Il Dj set accompagnerà la spaghettata di mezzanotte e frittura, sempre a cura del ristorante del Bam.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...