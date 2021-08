Ferragosto alla 'Route 66' di Asciano Pisano

Prezzo non disponibile

Quello alla 'Route 66' di Asciano Pisano sarà un Ferragosto scoppiettante. Domenica 15 agosto, dalle ore 22.30, sul palco all'aperto del locale più 'American Style' della Toscana saliranno i 'The Lost Music Crew' con il loro funky-soul.

Ad un anno esatto di distanza torna questa formazione di dodici elementi per ripercorrere la musica Soul Funky Pop degli ultimi 40 anni. Un omaggio ai grandi interpreti della musica internazionali: Stevie Wonder, Whitney Houston, Jackson 5, Phil Collins, Lionel Richie, Diana Ross, Earth Wind & Fire. Si potrà cenare all'aperto a partire dalle ore 19.30, rispettando le regole del distanziamento e le normative anti-Covid. Per maggiori info e prenotazioni 050.857126 oppure consultare la pagina Facebook ' Route 66 Ristopub' dove troverete tutte le news che cercate.

