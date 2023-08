Ferragosto a Vicopisano tra storia, festa in piscina e gusto

Vicopisano e il suo territorio per Ferragosto, come ogni anno, si vestono a festa e offrono molte e varie propostemtra storia, visite guidate, escursioni, piscina e festa del pesce. Si inizia la sera del 14 agosto con l'aperi-pool alla Piscina comunale di Uliveto Terme, in via Provinciale Vicarese 128 (prenotazioni entro il 13), una serata all'insegna del divertimento per adulti e bambini. Dalle 20 alle 21 aperitivo cena a buffet con menu speciale per i bambini e le bambine sotto i 12 anni, la piscina resterà aperta per bagni e tuffi, eccezionalmente, fino alle 23:30. Il 15 agosto, come ogni giorno, sarà aperta dalle 9:30 alle 19:30 con tutte le sue attrattive: bar, con possibilità di pranzi, noleggio canoe, beach soccer e beach volley, campi da tennis, spiaggetta attrezzata ecc. Informazioni e prenotazioni: 347.6530609.

Il 15 agosto apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Filippo Brunelleschi e della Torre dell'Orologio, nel borgo Bandiera Arancione di Vicopisano, Per Torre del Soccorso, Camminamento e Torre dell'Orologio, gestiti dalla Cooperativa Capitolium, questi sono gli orari ferragostani: dalle 18 alle 22 (prenotazioni sul sito coopcapitolium.it), biglietteria nella Torre del Soccorso (informazioni: info@coopcapitolium.it, nel resto del mese i monumenti sono aperti il sabato dalle 18 alle 22 e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 18 alle 22, con possibilità di aperture extra per gruppi, scrivendo alla mail indicata). Per Rocca del Brunelleschi, Palazzo Pretorio, Museo dei reperti di San Michele alla Verruca, antiche prigioni e archivio storico (gestiti dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini) l'orario del Ferragosto è quello di ogni domenica del mese: dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Per informazioni: 050551285 e grupporosellini@yahoo.it. Biglietteria a Palazzo Pretorio.

Prosegue, nello spazio sagre del campo sportivo Giuliano Taccola di Uliveto Terme, la Festa del pesce e dello sport, organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola e giunta alla sua 42a edizione. Tutto il weekend, il 14, per Ferragosto e poi il 18, 19 e 20. Tutte le sere, dalle 19, stand gastronomici e giochi, deliziose specialità a base di pesce e non solo, anche da asporto.

Oltre ai sentieri del Monte Pisano, che aspettano gli escursionisti esperti come i principianti o coloro che vogliono godersi un'immersione in una natura splendida, c'è anche la possibilità di tour guidati del borgo di Vicopisano per gruppi, per concordarli contattare l'Ufficio Turistico, nella Biblioteca, in via Lante (dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato): 050/796581, turismo@comune.vicopisano.pi. it.

