'Ferro & piuma', spettacolo di narrazione, cabaret e musica

Alla Città del Teatro di Cascina per la rassegna teatrale "Made in Tuscany" giovedì 30 novembre alle ore 21.00 InQuantoTeatro presenta:



FERRO & PIUMA

con Massimiliano Galligani & Frank Cusumano

di Massimiliano Galligani & Andrea Falcone

regia Giacomo Bogani



Uno spettacolo in cui il teatro di narrazione incontra il cabaret e la musica dal vivo per raccontare un territorio, i suoi abitanti, la vita negli ultimi trent’anni: Il mondo visto dalla finestra di un’officina di fabbro e dal suo occupante.



“La prima volta che entrai in bottega avro? avuto cinque o sei anni. Ricordo il buio… E il puzzo. Quello lo senti sempre: appena entri ti investe la vampata, e piu? ci stai dentro piu? ti rimane addosso. Che puzzo e?? Di roba bollita, di olio scottato, di trafila. Il mi’ babbo, che aveva da fare, mi diede un martello e delle piattine di ferro e mi disse “oh, fai icche? tu voi, io c’ho da fare”.



Massimiliano Galligani e? fabbro in una storica officina di Vaiano; e? anche autore e attore comico, un cabarettista che ha girato mezza Italia, dai peggiori bar di Campi Bisenzio a quelli non migliori di Milano Brera. Ha incontrato registi come Virzi? e Benigni, attraversato piu? o meno indenne studi televisivi, set cinematografici, palcoscenici grandi e piccoli. Per poi tornare li?, al mestiere di famiglia.

Passare dalle battute al ferro battuto non e? facile. Eppure, in qualche modo, lo spettacolo continua. Ed e? proprio li?, tra l’incudine e il martello, che le figure di un bel pezzo di vita passata in compagnia del teatro sembrano darsi appuntamento: maschere comiche e tragiche si affacciano alla porta dell’officina, clienti con storie assurde, situazioni che sembrano rubate alla trama della piu? classica commedia all’italiana. Massimiliano ha trasformato tutto questo in un racconto leggero ed emozionante, comico e duro: “Ferro e piuma”.



durata 70’

Teatro di narrazione, cabaret e musica dal vivo

sala Margherita Hack



GIOVEDì 30 NOVEMBRE ORE 21.00 - MADE IN TUSCANY

Prevendita presso il teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13

Prevendita circuito Ticketone e on line



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)