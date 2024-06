Fest8lina a Putignano

Settanta talk e tre concerti per Fest8lina 2024, il festival di Ottolina TV in programma a Pisa dal 4 al 7 luglio.

Per quattro giorni il circolo Arci Putignano ospiterà lo staff e gli ospiti di Ottolina TV - il media digitale nato dalla mente dell’ex reporter d’inchiesta Giuliano Marrucci (un passato decennale in Report su Rai 3) e l’associazione Multipopolare.

Tra i temi trattati la guerra, dall’Ucraina a Taiwan passando dal genocidio in corso a Gaza. L’economia, con le storie di ordinaria deindustrializzazione raccontate dal collettivo ex-GKN e da rappresentanti sindacali provenienti da tutta la Penisola - assieme a esperti di primo piano dell’accademia nazionale.

Poi il welfare, l’ambiente, l’informazione, l’intelligenza artificiale, l’aerospazio, l’Europa. Non mancano momenti più culturali, dedicati alla filosofia (con il divulgatore e star del web Matteo Saudino) e i concerti. Affrontati anche temi globali ma che, inevitabilmente, ricadono profondamente sul territorio.

Tommaso Nencioni e Andrés Lasso discuteranno dei problemi relegati all’overtourism; Francesca Conti, William Domenichini, Federico Giusti, Antonio Mazzeo e Gaia Dondoli dibatteranno sul futuro di Coltano, interessato dall'arrivo della base militare; il Collettivo di Fabbrica ex-GKN, Germania Lukas Ferrari del Gruppo di Supporto Internazionale e i ricercatori dell’Università di Bologna Francesca Gabbriellini ed Emanuele Leonardi faranno il punto sulla vertenza ex-GKN di Campi Bisenzio (FI).

Lo spirito dell’evento è quello già visto nella programmazione di Ottolina TV e nel tour italiano di Multipopolare - che ha superato le cento date. Una visione del mondo popolare, che privilegia gli interessi dei subalterni, e multipolare, lontana dalle logiche coloniali e guerrafondaie che animano molta della politica contemporanea.

Negli spazi della festa sarà anche possibile mangiare durante tutta la durata dell'evento.