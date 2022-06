Festa per il 4 Luglio al Bagno degli Americani

Lunedì 4 luglio è la volta del secondo tradizionale e attesissimo appuntamento al Bagno degli Americani: i fuochi d'artificio per l'Independence Day. I fuochi saranno anticipati da altri momenti di intrattenimento, come lo spettacolo delle bolle di sapone a cura del Clown Fiore e il concerto della band pisana The Shocks! Si parte alle 19.00, la musica è in programma verso le 21.00 e a seguire i fuochi, per i quali è prevista una novità.

Formata da Riccardo Pratesi (voce e chitarra), Riccardo Alderigi (chitarra e voce), Davide Matteucci (basso) e Valerio Bartolini (batteria), la band pisana proporrà al pubblico il suo rock and roll ispirato ai più grandi interpreti della storia.

Si chiude con i fuochi d'artificio in spiaggia, da gustare sulla battigia.

Bar (anche sotto l'hangar) e ristorante, come sempre, attivi e operativi.

Informazioni: 342 3513884.