'Festa dell'Amaretto' a Santa Croce: tantissime novità tra tradizione e clima natalizio

Quest’anno la Festa dell’Amaretto santacrocese compie trenta anni e come da tradizione l’8 dicembre chiama a raccolta gli amarettai per un viaggio alla scoperta della tradizione dolciaria santacrocese. Testimonial d’eccezione Cristiano Tomei, chef stellato che avrà il compito di raccontare, attraverso il suo inconfondibile stile, quelle che sono le unicità del nostro amaretto proponendolo in un’originale ricetta che sarà presentata in esclusiva durante la Festa.

Tante sono le novità in programma per festeggiare questo grande traguardo, tutte con l’obiettivo di valorizzare questa specialità alle mandorle e la sua storia più che centenaria. L’appuntamento è alle ore 9.30 con l’apertura della mostra mercato in Piazza Matteotti dove, in una grande tensostruttura, per tutta la giornata si potranno assaggiare e comprare gli amaretti degli artigiani santacrocesi che con maestria portano avanti la tradizione nata nel Monastero di Santa Cristiana. Il centro storico si trasformerà per l’occasione in una location suggestiva pronta ad accogliere i visitatori per fare shopping nei negozi santacrocesi e nel mercatino di Natale allestito in via Turi.

Dalle 12.00 Slow Food sarà protagonista per una degustazione di prodotti tipici toscani con la novità dello Slow Food Street, un’occasione per poter pranzare per le vie del centro storico con la praticità dello street food, ma in ottica tipicamente slow. Non mancheranno animazioni e spettacoli per grandi e piccini. Si parte la mattina con l’addobbo dell’albero Unicef da parte dei bambini e delle bambine di tutte le scuole di Santa Croce sull’Arno e con la premiazione 'Piccoli Amarettai crescono', che sarà l’occasione per consegnare un gadget a tutte le bambine e i bambini delle scuole primarie di Santa Croce e Staffoli che nel mese di novembre si sono cimentati nella realizzazione degli amaretti all’interno della cucina comunale centralizzata, sotto la guida esperta degli amarettai.

Si continua nel pomeriggio alle 15.30 in Piazza Garibaldi con lo spettacolo L’Incantatore, il più grande mimo di strada in Italia che con i suoi numeri incanta, stupisce e diverte e con lo spettacolo itinerante 'Un Natale quasi perfetto' dove Gugu, il piccolo aiutante di Babbo Natale, percorrerà le vie del centro storico a bordo del suo slittino carico di regali e sorprese per bambini e bambine. A seguire, sempre in Piazza

Garibaldi, il concerto gospel del Revolution Gospel Choir. Alle 17.30 l’attesissima proclamazione dell’amarettaio vincitore dell’edizione 2022 del l’Amaretto d’oro, ideato dalla Gioelleria Baroni. A chiudere la giornata il Gran Dama Show, un evento dal forte impatto coreografico che saprà incantare tutti e tutte con la magia della musica e delle sue colorate proiezioni.