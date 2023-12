Santa Croce sull'Arno celebra il suo dolce tipico con una giornata ricca di iniziative. La trentunesima edizione della Festa dell’Amaretto Santacrocese è in programma l’8 dicembre, con la tradizionale sfida culinaria tra gli amarettai per il dolce più buono, mostra mercato, mercatino di Natale, musica, giochi e spettacoli per bambini.

La giornata inizia alle 10.00 con l’apertura della mostra mercato in Piazza Matteotti dove gli amarettai, per l’occasione, allestiranno a festa i loro banchi e i fruitori avranno la possibilità per tutta la giornata di assaggiare e comprare gli amaretti degli artigiani santacrocesi.

Alle 10.00 in Piazza Garibaldi e in via Turi si terrà il tradizionale addobbo dell'albero di Natale Unicef da parte degli alunni di tutte le scuole di Santa Croce sull’Arno, e i più piccoli potranno divertirsi con il laboratorio a cura di Ciaf Maricò e con 'Gioca la piazza', giochi da tavolo e a terra, costruiti con legno e materiale di recupero che creano un’animazione senza tempo. Nel pomeriggio, alle 15.00, in piazza Garibaldi andranno in scena 'Abracadabra', spettacolo di magia comica per bambini e adulti e il laboratorio di bolle di sapone giganti.

Torna per questa edizione anche il concorso Amaretto d’Antan, la gara riservata a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che custodiscono una ricetta di famiglia e che vorranno cimentarsi nella preparazione del dolcetto tipico. L’amaretto in gara dovrà essere consegnato entro le ore 12.00 presso lo stand di Slow Food in Piazza Garibaldi; in premio una lezione di Passione Cucina tenuta da Viola Leporatti presso la Scuola Università della Cucina Italiana a Firenze.

Nel pomeriggio si entra nel vivo della manifestazione.

Alle 16.00 in piazza Matteotti, Sara Brancaccio, pasticcera e food blogger, terrà uno show cooking creando dal vivo un dolce a base di Amaretto, mentre Guido Mori, direttore della Scuola Università della Cucina Italiana, terrà una dissertazione sul nostro dolce tipico. Alle 17.00 l’attesissima proclamazione dell’Amaretto d’oro 2023, ideato dalla Gioielleria Baroni. A chiudere la festa alle 17.30 il concerto della Banda Echo Beach in Piazza Garibaldi. Per tutto il giorno il centro storico sarà animato da mercatini natalizi, Slow Food Street e negozi aperti.

La festa è organizzata da Comune di Santa Croce sull’Arno, dagli Amarettai santacrocesi, dai commercianti del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull’Arno con la preziosa collaborazione di Confcommercio e il patrocinio della Regione Toscana.