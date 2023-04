Festa degli Aquiloni e Mostra Mercato dei Fiori a San Miniato

La 53ª Festa degli Aquiloni e la 27ª Mostra Mercato dei Fiori animeranno domenica 16 aprile il centro storico di San Miniato.

Il programma: dalle prime ore del mattino, confidando nel vento, volo degli aquiloni e omaggio a tutti i partecipanti; dalle 9 alle 20 in piazza del Seminario e del Popolo si entra nel vivo della giornata di festa. Dalle 9 ai Loggiati di San Domenico inoltre via al Mercatale, mercato e degustazione dei prodotti del territorio grazie all’associazione Mercato della Terra (in collaborazione con l’Associazione Tartufai) ; alle 15.30, invece, dal conservatorio di Santa Chiara l’attesa uscita del corteo storico con personaggi nati o vissuti a San Miniato e la partecipazione straordinaria della compagnia di Porta Fiorentina del Palio del Cerro di Cerreto Guidi; da Matilde di Canossa a Pier delle Vigne, da Costanza d’Altavilla a Federico II di Svevia, da Franco Sacchetti a Lodovico Cardi detto 'Il Cigoli', da Maria Maddalena d’Austria fino a Napoleone.

Alle 17 in piazza Duomo sarà invece possibile assistere al lancio di tre mongolfiere portatrici di messaggi di pace; alle 17.30 a Palazzo Roffia, sarà il turno della premiazione degli aquiloni caratteristici e dell’ asta degli aquiloni dipinti. Nell’occasione nelle vesti di battitore d’asta ci sarà Roberto Milani, che batterà all’asta opere realizzate da artisti di chiara fama, con la collaborazione del curatore d’arte Filippo Lotti e del Comitato Manifestazioni Popolari. Le opere in questione saranno in esposizione fino al 22 aprile nei locali ex Shalom di via IV Novembre numero 22 (tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19). E in occasione di questa giornata di festa San Miniato si trasformerà anche in un borgo fiorito: case, negozi, piazze e strade saranno adornate con composizioni floreali. Cittadini e commercianti del centro storico sono invitati a decorare porte, finestre e balconi delle proprie abitazioni e attività. A seguire una commissione decreterà la composizione più bella che si aggiudicherà un premio.