Torna a San Miniato la tanto attesa 'Festa degli aquiloni'

Dopo tre anni torna la tanto attesa 'Festa degli Aquiloni' a San Miniato, una delle più antiche iniziative che si svolgono nel centro del paese.

Dal prato della torre di Federico II, sin dal mattino si alzeranno in volo decine di aquiloni, con i maestri di San Miniato che portano in cielo gli aquiloni costruiti secondo la vecchia tradizione toscana: canne di fiume essiccate all’aria aperta, spago, colla fatta con acqua e farina, carta oleata o velina. La festa, giunta al 52° anno, si conclude con il volo delle mongolfiere cariche di messaggi e poesie di pace che i bambini scrivono appositamente per affidarli al vento.

Questo il programma:

dalle 9 volo degli aquiloni sul prato della Rocca e Mercato delle arti e dei mestieri (centro storico);

dalle 15.30 sfilata del Corteo Storico di San Miniato, con la partecipazione della Compagnia musici e sbandieratori dela contrada San Pierino (esibizioni in Piazza Grifoni, Via Conti e Piazza del Seminario);

dalle 17.30 lancio di tre mongolfiere (Piazza del Duomo) e premiazione del volo degli aquiloni (Via Conti); infine alle 18 asta degli Aquiloni Dipinti a palazzo Roffia (Via Conti). Si tratta di opere uniche realizzate da artisti di chiara fama, raccolte da Filippo Lotti. Questi aquiloni rimarranno in mostra nei locali ex Shalom (Via IV Novembre 22) dal 4 al 22 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il ricavato dell'asta andrà ad attività culturali e popolari di San Miniato, mentre una parte sarà destinata al Centro Diurno IRCCS Fondazione Stella Maris de La Scala. Per info 057142745 (ufficio turistico San Miniato Promozione) e 3483341851 (Comitato Manifestazioni Popolari). In caso di pioggia la festa sarà posticipata a domenica primo maggio.