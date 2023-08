Agosto Orentanese, torna la Festa del bigné

"Da 100 anni la nostra passione è raccontare storie indimenticabili", si legge sui canali Disney per festeggiare il centenario di quella "macchina dei sogni" che tutti conosciamo. Ed è proprio al mondo incantato della società The Walt Disney Company che sarà dedicato quest'anno il Dolcione della 53esima Festa del Bignè di Orentano.

Dal 7 al 13 agosto torna l'Agosto Orentanese 2023, manifestazione a cura dell'Ente Carnevale dei Bambini con la collaborazione delle associazioni paesane e il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto. Tante serate d'intrattenimento e spettacolo a Orentano con l'imperdibile gran finale: la sfilata del mega bignè nel centro del paese.

Dopo lo scorso anno in cui sfilò un Pegaso alato in omaggio della Regione Toscana, quest'anno il Dolcione sarà più spettacolare che mai, visto il tema a cui si ispira. Solitamente c'è un passaggio del testimone tra i "padrini" del Mega Dolce, quindi si attende una presenza regionale per passare lo scettro di questa incredibile creazione (è stato invitato il presidente Eugenio Giani). I volontari sono all'opera per realizzare una struttura che rappresenta tutta la magia dei personaggi e dai racconti Disney. Un carro di un'altezza di circa 6 metri, una larghezza di 4 ed una lunghezza di 12 metri, realizzato su un pianale mobile che sfilerà nella strada principale del paese, ricoperto completamente di bignè. Un'attrazione veramente unica che ogni anno richiama pubblico da ogni parte della Toscana e non solo.

Il ricco programma della Festa del Bignè inizia lunedì 7 agosto con la musica tutta da ballare del Tour Concorde, dj set del mitico locale disco anni '90 che animerà le danze in Piazza Matteotti (dalle 21,30). Martedì 8 agosto (stesso orario) il divertimento continua con il Silent Party in Via Martiri della Libertà: una festa molto particolare dove i partecipanti non ascoltano la musica da un normale impianto, bensì da cuffie collegate via radio a dei trasmettitori. Un'iniziativa molto amata dai giovani ma adatta a tutte le età. E sempre l'8 agosto, in Piazza Matteotti, c'è in programma lo spettacolo musicale comico con il trio della Bèa, Turiddu e Pottacèa.

Mercoledì 9 agosto si prosegue con il concerto dei Radio Freccia, tribute band di Ligabue (dalle 21,30 in Piazza Matteotti). Giovedì 10 agosto si celebra la Solennità del Patrono San Lorenzo con SS. Messe con orario festivo, alle ore 21.00 Vespri a seguire processione del Santo Patrono per la via principale del paese, a cui parteciperà la Filarmonica Leone Lotti. Alle ore 22.30 in Piazza Matteotti serata Dj con Kiko e Niko. Venerdì 11 agosto alle ore 21.30 Concerto di San Lorenzo con la Filarmonica Leone Lotti. Sabato 12 agosto continua la festa con lo spettacolo musicale della Fuggiaschi Band (alle 21.30 in Piazza Matteotti) e alle 23.00 Tombola di beneficenza (con premi da 1000 e 500 euro) e a seguire spettacolo pirotecnico. Infine, domenica 13 agosto, alle 21.30 è in programma uno spettacolo musicale con il mito Alfredo Seghetti, alle 22.30 Tombola di beneficenza con grandi premi e, alle 23.00, Mega Dolcione preceduto da complesso folkloristico La Ranocchia e varie animazioni che rallegreranno l'intera serata.

Tutte le sere intrattenimento e spettacoli e, ovviamente, la possibilità di assaggiare i famosi bignè di Orentano.