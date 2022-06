Festa della birra a Casciana Terme

S????? ?? ?????? ????



dal pranzo - birra e street food

ore 19:00 - musica live con ARJANNAKC

ore 21:30 - 90's TRIBUTE BAND in "THE MILLENNIUM BUG"

ore 23.30 - DJ SET con i GAS BROTHERS MUSIC



D??????? ?? ?????? ????

dal pranzo - birra e street food

ore 19:00 - acoustic duo con ANDREA VOLPI E FILIPPO DAINELLI

ore 21:30 - 88SEDICI, 883 & MAX PEZZALI TRIBUTE BAND





Tantissimi stand di birra tra cui scegliere per testare e gustare la tua birra preferita:

BIRRIFICIO DELL'ELBA

BIRRIFICIO ARIES

BIRRIFICIO DI BUTI

DOCTOR B BREWPUB

BIRRIFICIO LA FORESTA

BIRRIFICIO RASINIA

BIRRIFICIO LUCCHESE





Una zona food per tutti i gusti e musica dal vivo e DJ SET per il tuo divertimento!