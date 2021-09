Una domenica al Bagno degli Americani con musica dal vivo e specialità brasiliane

Dopo il successo della roda di samba che il 31 luglio scorso ha animato il Circolo Il Fortino, l'Associazione Encontro è pronta a surfare di nuovo sulle note della musica popolare brasiliana. L'evento che apre l'autunno della comunità italo-brasiliana di Pisa si chiama 'Encontro na beira do mar' e si svolgerà domenica 26 settembre a Tirrenia, al Bagno degli Americani (Viale del Tirreno 8). Più di una spiaggia, come si presenta sui social: non poteva essere diversamente, per un progetto firmato Cinema Arsenale, lo storico cineclub di Vicolo Scaramucci che ha già ospitato diverse iniziative in tema cinematografico dell'associazione, dal 2012 in prima linea nella diffusione della cultura brasiliana con cene a tema, concerti, proiezioni, reading teatrali e mostre.

L'incontro è stato inserito nel cartellone nazionale del Brasil Festival, la kermesse nata a Bologna 19 anni fa che ha portato in Italia grandi artisti brasiliani con spettacoli di grande qualità e impatto emotivo.

Il programma della giornata, in collaborazione con ARCI Comitato di Pisa, Roda Spaziale di Firenze e Capoeira Angola Guerreiro de Palmares Pisa, è il seguente:

Ore 12:00 - Capoeira Angola con il gruppo Guerreiro de Palmares Pisa e il Prof. Galo Preto

Ore 13:00 - Pranzo con specialità brasiliane a base di Baião de dois, molho vinagrete e salada russa (prenotazione obbligatoria); Adulti 15 € - Promozione 20 € pranzo + tessera ARCI Encontro; Adolescenti / Bambini (18 -6 anni) 8 €; sotto i 6 anni gratuito

Ore 15:00 - Roda de Samba do Encontro

Partecipano: Claudia Valastro voce; Claudia Moretti voce; Adriano Saldarelli percussioni; Galo Preto voce percussioni; Annalisa Buscemi voce; Bruno Scantamburlo cavaquinho; Israel Barroso chitarra; Manuel Ligurgo chitarra; Stefano Bianchini percussioni; Pino Arborea chitarra; Riccardo Neri percussioni; Lorenzo Anguillesi chitarra





associazioneencontro@gmail.com



3386126621 (Graziella) Per info e prenotazioni:3384921597 (Marta)3386126621 (Graziella)

