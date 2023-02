Carnevale, festa al Centro ippico La Cartuja di Calci

A Calci il Carnevale si chiude con un pomeriggio a tutto divertimento dedicato ai bambini (dai tre anni in su). Una bella festa al maneggio aperta a tutti con gli istruttori e animatori del Centro ippico La Cartuja, ma soprattutto con tanti cavalli da cavalcare. Dopo le partecipatissime iniziative a tema' organizzate per Halloween e Natale (nonché il San Valentino dedicato agli innamorati), adesso arriva una divertente festa in maschera dedicata ai più piccoli. L’appuntamento è per martedì grasso, 21 febbraio, dalle 14.30.

Info

Per info e/o prenotazione chiamare il numero della segreteria 3770212257 oppure scrivere alla mail alphadventures@gmail.com.