Festa alla Casa del Popolo La Vettola

Doppio ritorno, della festa e dei piatti della tradizione. L'appuntamento è dall'8 al 10 settembre dalle ore 20 alla Casa del Popolo La Vettola, per la Festa Popolare di Rifondazione Comunista, in via Livornese 701, Pisa. Ingresso libero. Posti al coperto, no barriere. Info 3384251882-3334824406.

Metter su mega feste in aree aperte non attrezzate, come quella dell'Unità di San Piero a Grado e quelle di Liberazione di Porta a Mare e poi di Marina, ormai è improponibile, per i costi di allestimento, le infinite norme da rispettare e la necessità di avere la disponibilità del lavoro di tanti volontari. Le "Feste" oltre all'impegno di divulgazione politica dei vari partiti della sinistra, sono sempre state un momento aggregativo di una comunità e il 'rito dell'accogliere' a tavola i frequentatori con proposte gastronomiche che rispecchiassero la propria identità e la tradizione è sempre stato forte.

Le prime feste dell'Unità furono svolte per qualche anno dal 1974 in poi, nell'area adiacente il circolo di La Vettola, presso l'attuale via Isola Bella e in un terreno vicino allora non edificato. Mancando una cucina il menù era limitato, ma già allora era d'obbligo: la Zuppa alla Pisana, ma con ricetta Vettolese. L'onere all'inizio venne assunto dalla compagna Burchi Liliana, purtroppo prematuramente scomparsa, ma la ricetta di famiglia e impegno passarono alla sorella Franca. La lunga preparazione avveniva a casa con l'ausilio di parenti e vicini. Tale instancabile impegno si è ripetuto per molti anni anche quando le feste non si sono più svolte al circolo. Il compito di molti ragazzi era quello della sbucciatura dei fagioli rigorosamente freschi. Da qualche anno anche Franca è deceduta, ma oggi grazie al nostro caro socio e amico Dario Profeti, che ha 'ereditato' il testimone e la ricetta tradizionale 'segreta', la Zuppa torna nuovamente al Circolo.

Oltre la Zuppa si potranno gustare tanti altri cibi, dai classici tordelli con pasta fresca di produzione artigianale, al piatto tipico senegalese e oltre al vino buono, anche la birra del birrificio Orzo Bruno.