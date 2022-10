A San Giovanni alla Vena è 'Festa delle Castagne'

Torna anche per il weekend di sabato 15 e domenica 16 ottobre la tradizionale 'Festa della Castagna' di San Giovanni alla Vena, giunta alla sua 14ª edizione e organizzata dalla Parrocchia in Piazza della Repubblica, con il supporto del Comitato Castellare.

Si inizia sabato 15, alle 17:00, con l'apertura degli stand gastronomici e ogni tipo di prelibatezza. Protagoniste indiscusse le castagne, in ogni loro deliziosa 'veste'. Alle 20:00 grigliata in Piazza e alle 22:30 'Discoteca Remember Concorde', con musica degli anni '80 e '90. Domenica 16 pranzo in piazza alle 13:00 e alle 15:00 apertura degli stand gastronomici. Alle 18:30 tombola a favore della Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena per l'acquisto di una nuova ambulanza, dopo che l'altro mezzo è, purtroppo, stato distrutto dalle fiamme.

Per le cene e i pranzi è sempre gradita la prenotazione, inviando un sms ai numeri 335/6179542 e 33578014755.

In allegato la locandina