Festa dei Commercianti a Calcinaia

Indirizzo non disponibile

Un viaggio nel tempo che ripercorrerà gli aspetti caratterizzanti le decadi del passato: questo il fulcro della Festa dei Commercianti di Calcinaia che si svolgerà nel centro storico del paese sabato 2 luglio a partire dalle 18.30 e avrà come tema, appunto, un viaggio nel tempo che spazierà dagli anni ‘50 agli anni ‘90, ripercorrendone le mode, gli usi e i costumi salienti.

Ogni angolo del paese diventerà teatro e luogo di divertimento: dalla piazza, dove i dj Kiko e Niko faranno rivivere gli anni d’oro della disco dance, al Circolo Acli, che ospiterà pin-up e Vespe, da Prima Edicola, dove il truccambimbi catapulterà i più piccoli tra i personaggi dei cartoni animati, al bar La Pergola, che si trasformerà in un cinema all’aperto anni ‘50/’60.

Non mancheranno spettacoli ed esposizioni: dalla mostra di pittura dedicata ai calcinaioli degli anni ‘70 e ‘80, al Karaoke 'di Fiorello' rivisitato presso il Circolo Arci dall’Accademia di musica Glenn Gould, fino alle esibizioni delle Scuole di danza Première e La vie En Rose

Tutto ciò sarà accompagnato da banchi di artigianato e antiquariato, da stand dei commercianti e naturalmente dal buon cibo degli stand gastronomici e della Trattoria Da Piero, che per l’occasione sarà allestita come in origine.