Festa degli Scalzi 2022

La quarta edizione della 'Festa degli Scalzi' (23-29 settembre), in onore di San Michele Arcangelo al quale è consacrata l’omonima chiesa, sarà dedicata alla scoperta della via Micaelica, il 'Cammino dei Cammini' che, solcando l’Europa, congiunge il vecchio continente all’Oriente, nel culto di San Michele. Un percorso di fascino culturale e artistico spiritualmente ispirato che sarà descritto in un incontro-conversazione dal titolo Attraverso l’Europa sulla via Micaelica nel culto di San Michele' (martedì 27 settembre, SmsBiblio, ore 17) con la partecipazione della Comunità del Bosco del Monte Pisano e l’intervento del professor Giovanni Ranieri Fascetti.

La Festa degli Scalzi è in programma da venerdì 23 (inaugurazione ore 17 sul viale delle Piagge) fino a giovedì 29 settembre con appuntamenti dedicati alla tradizione e alla cultura, con mostre e premiazioni e, con stand gastronomici dei prodotti tipici del territorio e dell’artigianato nei giorni 23-24 e 25 settembre (dalle 10 alle 21).

Tra gli appuntamenti anche il premio nazionale al 'Giornalismo Sportivo - San Michele' (martedì 27 settembre, teatro Verdi, ore 11.30) quest’anno dedicato alla memoria del presidente del Pisa, Romeo Anconetani, nel centenario della nascita. Il riconoscimento, che ha il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, sarà assegnato quest’anno al giornalista Roberto Beccantini de 'La Gazzetta dello Sport'. Tra gli altri premiati i giornalisti Aldo Orsini e Massimo Marini, Aldo Gaggini, Fabio Demi.

La Festa degli Scalzi è organizzata dal Comitato Le Piagge, dalla parrocchia di San Michele degli Scalzi, Le Piagge Eventi e AlterEgo Fiere, con il patrocinio del Comune di Pisa. Tutti gli eventi saranno gratuiti o ad offerta libera.

Il programma

Venerdì 23 settembre

Viale delle Piagge

Ore 17

Inaugurazione sul viale delle Piagge, chiesa di S. Michele degli Scalzi e, a seguire, apertura stand della mostra mercato dei prodotti tipici del territorio e dell’artigianato.

Partecipano: Michele Conti, Sindaco di Pisa, don Lorenzo Bianchi, parroco di San Michele, Antonio Schena, presidente del Comitato le Piagge.

Domenica 25 settembre

Chiesa San Michele degli Scalzi

Ore 11.15

Celebrazione S. Messa festiva

Centro espositivo SMS

Ore 16

Concerto per Chiara. dedicato alla memoria della prof.ssa Chiara Levantesi.

Esegue il complesso de 'La Bottega del Blues' - Musica Rock-Blues

Ore 17.30

Premio di poesia “Vernàolo Piccante”- VI edizione promossa dalla Delegazione pisana dell’Accademia del Peperoncino, dalla Rivista ErTramme e dal Crocchio Goliardi Spensierati. Precederà la premiazione una esibizione “vernacola” del Crocchio dei Goliardi Spensierati.

Martedì 27 settembre

Ridotto del teatro Verdi di Pisa

Ore 11.30

Terza edizione Premio al 'Giornalismo Sportivo - S. Michele', con il patrocinio del Comune di Pisa, della Regione Toscana e dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Conducono Giovanni Manenti e Stefano Mecenate. Il Premio, giunto alla terza edizione è dedicato a Romeo Anconetani, l’indimenticato presidente del Pisa Calcio, una leggenda del calcio pisano e non solo di cui tra poco più di un mese ricorre il centenario della nascita. Il Comitato ha all’unanimità stabilito di conferire il premio al dott. Roberto Beccantini, grande firma del giornalismo italiano. Saranno inoltre premiati due giornalisti delle nostre Tv locali che da anni commentano con passione e competenza il calcio e lo sport pisano: Aldo Orsini e Massimo Marini rispettivamente per 50Canale e Telegranducato. Un premio speciale all’ex direttore della redazione pisana de 'La Nazione', Aldo Gaggini per i lunghi anni dedicati a narrare la storia quotidiana dei fatti di sport pisano e non solo e infine al giornalista Fabio Demi per il libro 'Lamberto Piovanelli - Una Vita all’attacco'.

SmsBiblio - Biblioteca comunale di Pisa

Ore 17

Conversazione sul tema 'Attraverso l’Europa sulla via Micaelica nel culto di San Michele', con la partecipazione della Comunità del Bosco del Monte Pisano. Intervengono: prof. Giovanni Ranieri Fascetti; Paolo Pesciatini, assessore Comune di Pisa.

Giovedì 29 settembre

Centro espositivo Sms

Ore 11.30

Inaugurazione dei nuovi spazi dedicati alle associazioni culturali presso il Centro SMS. Interviene Pier Paolo Magnani, assessore alla cultura.

Chiesa di San Michele degli Scalzi

Ore 18.00

Celebrazione solenne della S. Messa in onore di S. Michele Arcangelo, celebrata da don Lorenzo Bianchi con la partecipazione della Magistratura di San Michele.