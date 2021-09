Per il terzo anno consecutivo nei giorni 24, 25, 26 settembre il viale delle Piagge, grazie alle sinergie del Convivio Le Piagge, Comune di Pisa e la società Alter Ego Fiere, ospiterà la Festa degli Scalzi, una mostra mercato straordinario in crescente successo.

Espositori provenienti dalle varie regioni ed isole proporranno enogastronomia e artigianato doc, arte e cultura, insomma, confermeranno le bellezze e bontà della nostra terra lungo il suggestivo viale alberato che anno dopo anno si sta qualificando come importante location espositiva.

Nella tre giorni, e grazie alla presenza di operatori, sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione culinaria italiana, sia preparate al momento in coloratissimi truck food, sia presso gli stand tipici regionali, prodotti genuini, freschi, biologici ed a Km 0, con un'attenzione particolare per la qualità e il territorio di provenienza.

Poi tanto artigianato, fatto a mano da sapienti creativi nelle più disparate tecniche, sono oltre 40 i settori rappresentati, dai tessuti al legno al recupero di antichi manufatti e oggettistica di modernariato e poi aziende commerciali nei più disparati settori commerciali dal tempo libero alle tecnologie ambientali, caminetti e forni, casalinghi, piccoli elettrodomestici e infissistica, ferramenta, sistemi di allarme e accessoristica per la casa, insomma oltre 100 espositori che nonostante la delicata situazione attuale dettata dal Coronavirus, fiduciosamente, positivamente, e nel rispetto delle norme dettate a livello nazionale, accoglieranno il grande pubblico.





Per informazioni www.alteregofiere.com o ai numeri 3333405845 – 3334317972

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...