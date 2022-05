Festa del cacciatore a Montecatini Val di Cecina

FESTA DEL CACCIATORE - MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)

La Pro Loco di Montecatini Val di Cecina vi aspetta il 5 Giugno 2022 alla Festa del Cacciatore



Ore 07:00/18:00

GARA CINOFILA a scopo di ripopolamento su starne per cani da ferma e da cerca in loc Z.A.C i Boschetti Montecatini V.C. (PI)



Successivamente in Piazza della Repubblica a Montecatini V.C (PI)

Dalle ore 17:30 ESIBIZIONE CINOFILIA

Agility, Obedience, Hoopers, Tricks, Dog Dance

(con possibilità di prova)

Gioco dei Tappi

Truccabimbi

Stand Gastronomico dalle ore 19:30

Balli di gruppo e Baby Dance con la scuola BalliAmo

E per finire premiazione della gara sulle starne e poi padella al cacciatore che più padella



