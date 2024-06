Festa del Pesce a Castelfranco di Sotto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna a Castelfranco di Sotto la 'Festa del Pesce' che si svolgerà da venerdì 21 a domenica 23 giugno.

Organizzata dalla Nobile Contrada San Martino in Catiana, la festa propone tre cene con menù ispirato alla cucina di mare a partire dalle ore 20:00. L'appuntamento è presso il cortile della Contrada in via A. De Gasperi, 38 a Castelfranco di Sotto.

Ci sarà inoltre la possibilità di usufruire di un servizio da asporto, con ritiro sempre davanti alla sede della contrada, negli orari: venerdì, sabato e domenica dalle 19:30 alle 20:30 e la domenica anche dalle 11:30 alle 13:00.

Per usufruire del servizio da asporto è consigliata la prenotazione.

In caso di maltempo è prevista infine anche la possibilità di mangiare al coperto.

Info e prenotazioni:

- Paola 338 280 7502

- Tiziano 338 452 3982

- Benedetta 366 533 1406