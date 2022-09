"La Festa del Riciclo si vestirà anche di fantasia! Sabato 17 settembre, all'evento di Giratempo, portate le vostre creazioni!"



Questo l'invito che l'Associazione, Banca del Tempo, fa alla cittadinanza per l'evento che punta sul riciclo come risorsa di bellezza oltre che di utilità. Sono tante le cose che non si usano più ma che potrebbero essere ancora utili ad altri. Abituarsi a riciclarle fa bene all'ambiente e alla comunità.

Riuso delle cose inutilizzate, quindi, ma non solo, tra gli articoli anche tante idee realizzate a mano, oggetti semplici e creati con materiali di recupero.

Sono anni che l'Associazione organizza questo tipo di eventi, aperti anche ai non soci.

La Banca del Tempo Giratempo è attiva dal 26 febbraio 2011, è nata come Associazione di Promozione Sociale il cui scopo è principalmente lo scambio tra soci di competenze ed abilità oltre che valorizzare i rapporti umani e solidali.



L'evento del 17 settembre si svolgerà presso la sede operativa Centro Poliedro, in Piazza Berlinguer a Pontedera con orario 16:00/19:00.

Una Festa del Riciclo come occasione di scambio anche tra le generazioni, perché è una festa adatta ad ogni età!



Per contattare l'Associazione o avere informazioni: giratempo.pontedera@gmail.com - tel. 3402294354