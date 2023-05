Festa dell'olio e dell'olivo

In occasione della festa a Calci della associazione delle Città dell'olio: un pomeriggio da trascorrere nell'oliveto con un laboratorio insolito e la possibilità di conoscere un'azienda agricola dei Monti Pisani che produce olio EVO biologico, Al termine un apertivo-degustazione dei prodotti dell'azienda.



ore 17: nell'oliveto con la guida di un'insegnante di disegno impariamo a disegnare un olivo. Per bambini e adulti. Incluso il materiale per disegnare.



ore 18,30: nel boschetto mostra dei disegni prodotti e dei quadri della insegnante di disegno.



ore 19: presentazione dell'Azienda, dei processi produttivi e introduzione alla tecnica d assaggio dell'olio di oliva.

A seguire aperitivo con l'olio EVO BIO della Azienda Agricola Cristiana Ruschi: gelato all'olio, fantasia di bruschette, pappa al pomodoro e aperitivo alcolico e analcolico con i nostri sciroppi di frutta.



Costo adulti: 15 euro. Bambini fino a 12 anni: 10 euro

Famiglia: 2 adulti e un bambino: 35 euro, o 2 bambini: 40 euro.



È richiesta la prenotazione al 3383129540 (anche WhatsApp)