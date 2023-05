Festa della mamma con 'Una mamma speciale' alla libreria Equilibri di Pontedera

In occasione della Festa della Mamma, domenica 14 maggio alle ore 17:00, sarà ospite della Libreria Equilibri di Pontedera (Pisa) Chiara Allegri autrice del libro autobiografico 'Una mamma speciale' (Intrecci Edizioni). Interverranno la dottoressa Eleonora Puccioni (psicologa) e Sofia Donalisio (ostetrica). Modera, Rosa Gargiulo.



L'autrice è affetta dalla sindrome di Rokitansky, una malattia rara che non le consente di avere figli. 'Una mamma speciale' è il suo romanzo di esordio. Una storia di vita che è un flusso di coscienza, per narrare le gioie e i dolori di Chiara e della sua famiglia. A 14 anni, riceve una diagnosi che non le permetterà mai di avere figli. La vita la mette in ginocchio, ma lei non si arrende. Molti anni più tardi, insieme al marito Roberto, inizierà un percorso di adozione, lungo e pieno di ostacoli, che le farà incontrare Alexandra, una bimba che completerà la loro famiglia.