Festa della Musica a Marina di Pisa

Si svolgerà il 21 giugno 2024 alle ore 21.30.- presso il Giardino della Scuola Paritaria Maria Ausiliatrice la 'Festa della Musica' a cura dell'Associazione Voices in the Wind di Marina di Pisa.



L'iniziativa fu ideata dal Ministero della Cultura francese ed è diventata un autentico fenomeno sociale. Nel giorno del Solstizio in tutte le città europee si svolgono concerti ed attività musicali di ogni tipo in omaggio alla Musica.

Per la prima volta quest'anno anche a Marina di Pisa in forma di concerto si svolgerà questa importante iniziativa europea a cura dell'Associazione Voices in the Wind che ci propone un viaggio a 360 gradi nella musica sotto forma di concerto.



Il programma prevede: uno spazio di musica popolare, uno spazio dedicato all'Opera ed all'Operetta, uno spazio dedicato al Jazz, uno spazio di musica classica ed ancora "Sanremo ieri e oggi" ed uno spazio dedicato ai cantautori.

Si esibiranno i solisti di Voices in the Wind con la partecipazione straordinaria della Prof.ssa Stefania Casu al Pianoforte con l'Intermezzo di Cavalleria Rusticana di Mascagni, Il Prof. Massimiliano Fantolini che occuperà lo spazio Jazz , la Prof.ssa Fiorenza Messicani al Sax e il Duo "Puccio Stears e Jade Voice" per il repertorio di Amy Winehouse.



L'Ingresso è gratuito, quest'anno inoltre l'Associazione Voices in the Wind offre uno spazio lettura e consultazione libri. La Festa della Musica inaugura la Stagione Estiva di Spettacoli dell'Associazione di Marina di Pisa.