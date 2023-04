Festa di primavera nel giardino della cappella di Sant’Agata

Sabato 29 aprile alle ore 17.00 si chiude il festival di musica “I concerti di Quaresima e di Pasqua” con il concerto dei Solisti dell’Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana diretti dal Maestro Paolo Carosi. Consigli per un buon ascolto: portarsi da casa seggioline, cuscini e plaid per rilassarsi sul praticello attorno al piccolo monumento recentemente restaurato dal Comune di Pisa. Ingresso libero con raccolta offerte per la Caritas.





Sabato 29 di pomeriggio, alle ore 17.00, saranno protagonisti i Solisti dell’Orchestra di Fiati della Società Filarmonica Pisana, una delle istituzioni più antiche della città e d’Italia, a chiudere l’edizione 2023 nello splendido scenario del giardino della Cappella di Sant’Agata, un luogo ideale per ascoltare all’aperto, informalmente e comodamente stesi sul prato, il concerto intitolato “La musica racconta” con i celebri pezzi di vari autori, arrangiati e diretti dal M° Paolo Carosi. “È una festa di primavera” commenta Riccardo Buscemi, organizzatore del festival “senza tuttavia dimenticare il tragico momento che stiamo attraversando e gli echi della guerra in Ucraina: l’ingresso è libero, con raccolta offerte per l’emergenza Ucraina da far arrivare attraverso la Caritas.” Ai partecipanti è rivolta una sola raccomandazione: portarsi da casa seggioline, cuscini e plaid per ascoltare la musica stendendosi e rilassandosi sul praticello attorno al piccolo monumento recentemente restaurato dal Comune di Pisa, grazie al contributo della Fondazione Pisa. Per info contattare il 3389912240.