Le strade libere le fanno le donne che le attraversano

In occasione della Giornata internazionale della donna l’amministrazione comunale di Calci, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, organizza un evento di approfondimento culturale in modalità telematica.

Le consigliere comunali - insieme ad un gruppo di cittadine che da anni si occupa di questo delicato tema - hanno deciso di riflettere sull’importanza e sul valore della toponomastica, ossia lo studio dei nomi dei luoghi sotto l’aspetto dell’origine, della formazione, della distribuzione e del significato.

A guidare questo 'viaggio' penserà Paola Malacarne di 'Toponomastica femminile', l’associazione nata nel 2014 con l’intento di restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società.

Questa riflessione rappresenta la naturale evoluzione di un percorso al quale l'Amministrazione lavora dal primo mandato.

Durante l’evento, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, sarà inoltre possibile ascoltare le esperienze dirette di tre donne calcesane, Matilde Bertolini, Francesca Bonanni e Federica Sandroni che, per sport o per lavoro, attraversano quotidianamente con impegno e successo le strade, confrontandosi in ambiti in cui la presenza maschile è nettamente prevalente.

Appuntamento per tutti lunedì 8 marzo alle ore 17:30 collegandosi al link che sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul sito istituzionale del comune di Calci.