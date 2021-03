In occasione della giornata dedicata alle donne vi ricordiamo alcuni eventi da seguire

La pandemia da Coronavirus frena irrimedialmente anche gli appuntamenti della Festa della donna. Il distanziamento sociale impone infatti cautela. Dunque anche in occasione del giorno che ha come simbolo la mimosa gli eventi si spostano on line.



Ecco gli appuntamenti:

'E dopo l’8 marzo?'. Questa domanda è diventata il titolo dell’evento in modalità blended (mista) previsto alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nella mattinata di giovedì 11 marzo, in relazione alla Giornata internazionale della donna, promosso su iniziativa del gruppo di allieve e allievi, dottorande e dottorandi che anima la taskforce 'Per un’accademia inclusiva e antisessista'.

'Molina mon amour' di San Giuliano Terme aderisce alla Giornata internazionale della donna dell'8 marzo con la lettura di un racconto di Ovidio Della Croce da parte di Daniela Bertini, 'La principessa delle capre felici'. Si tratta della storia di Agitu Idea Gudeta, rifugiata etiope trapiantata in Trentino, dove si era costruita una vita come allevatrice di animali e imprenditrice casearia e uccisa da un proprio dipendente, poi reo confesso, lo scorso 29 dicembre.

In occasione della Giornata internazionale della donna l’amministrazione comunale di Calci, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, organizza un evento di approfondimento culturale in modalità telematica.

Le consigliere comunali - insieme ad un gruppo di cittadine che da anni si occupa di questo delicato tema - hanno deciso di riflettere sull’importanza e sul valore della toponomastica, ossia lo studio dei nomi dei luoghi sotto l’aspetto dell’origine, della formazione, della distribuzione e del significato.