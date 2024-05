Indirizzo non disponibile

A Ponsacco, il 12 maggio 2024, il pittoresco Lago Il Cavo si trasformerà in un'oasi ecologica, accogliendo la Festa Ecologica 2024, un evento organizzato dall'Associazione Eliantus in collaborazione e con il sostegno del comune di Ponsacco e lo sponsor di Farmavaldera. Questa festa, dedicata alla promozione della sostenibilità e del divertimento all'aperto, offrirà una vasta gamma di attività per tutte le età.

Programma della Festa Ecologica

Picnic al Lago: dalle 12 alle 19, i partecipanti sono invitati a portare il proprio pranzo al sacco e a godersi un picnic ecologico sulle rive del lago. In alternativa, è possibile prenotare un cestino picnic chiamando il numero 328 1815 482.

Spettacoli: la giornata sarà animata da spettacoli emozionanti per tutta la famiglia. Dalle 16, la Compagnia Karakongioli intratterrà il pubblico con giocoleria, equilibrismi e altri numeri circensi. Seguiranno gli spettacoli di Mastro Bolla e Bolléro di Ravel, culminando con l'esperienza coinvolgente del Circle Song alle 18.30.

Laboratori Ecologici: dalle 15 alle 19, i partecipanti avranno l'opportunità di partecipare a una serie di laboratori ecologici che spaziano dall'arte al riciclo creativo, dalla creazione di giochi ecologici al taiji quan. Sarà possibile imparare l'antica arte del tiro con l'arco, manipolare materiali di recupero per creare opere originali, e divertirsi con bolle di sapone bizzarre.