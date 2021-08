'Festa della musica 2021' al Parco della pace di Pontasserchio

10 euro per gli adulti, per gli under 12 ingresso gratuito.

Torna anche quest'anno l'appuntamento con la 'Festa della Musica' al Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio. La seconda edizione della giovanissima kermesse musicale nata nel territorio comunale di San Giuliano Terme vedrà in scena sabato 28 agosto tre artisti: Oscar Bauer, chitarrista elettrico e fingerstyle di livello internazionale, la cover band dei fantastici Queen, i Magic Queen, e Andreotti dj. Una serata a trecentosessanta gradi, dove oltre alla musica sarà possibile gustare panini, dolci e birre artigianali. L'appuntamento è alle 19 e occorrerà il Green pass. Il costo per gli adulti è di 10 euro, per gli under 12 ingresso gratuito.

La Festa della Musica 2021 è organizzata dall'associazione Musica Futura Ets, è sponsorizzata da Lattanzi Group, Impiantistica 3P srl e gruppo La Rapida, e gode del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme. Come detto, è previsto uno spazio dedicato a cibo e bevande e verranno osservati rigorosamente i protocolli sanitari anti Covid-19.



